Радиостанция и ТВ-канал: Радик Юльякшин рассказал, как будет продвигать национальную культуру

Радик Юльякшин рассказал, как будет продвигать национальную культуру Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин в прямом эфире рассказал о том, как будет развивать национальную культуру.

Известный исполнитель в прямо эфире пообщался с корреспондентом издания РБК-Уфа. Он ответил на несколько вопросов о своем музыкальном телепроекте «Яны Мон», а затем рассказал о развитии национальной культуры в целом.

- Планы грандиозные. Я бы не хотел все сразу рассказывать. Я за то, чтобы сначала сделать, а потом показывать, - начал Юльякшин.

Артист отметил, что он родился и вырос в уфимском микрорайоне Черниковка, и ему было обидно за свою родину.

- Внутри всегда задевало – почему мы отстаем на 20 лет только по эстраде. Я всегда хотел, чтобы мы были в ногу со временем. Планы – открыть радиостанцию молодежную на различных языках и телевидение. Чтобы было модно и качественно. Остальное говорить не буду – вы сами увидите, - пообещал Юльякшин.