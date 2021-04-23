Отдел регистрации транспортных средств в уфимском ТЦ начал работать по новому графику

фото: ГИБДД Уфа

Отдел регистрации транспортных средств, расположенный в уфимском торговом центре «Аркада», теперь работает по новому графику: со вторника по субботу (с 10:00 до 18:00) без перерывов на обед. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

– У граждан сохраняется возможность регистрировать транспортное средство в прежнем порядке, только в многофункциональном центре «Мои документы», – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что сотрудники уфимской Госавтоинспекции проведут осмотр автомобиля или мотоцикла на специализированной площадке торгового центра. На месте также будут оформлены документы с присвоением государственных регистрационных знаков транспортному средству.

Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 333 31 00, а также при личном обращении в офис.