«Я могу несколько огорчить жителей республики»: синоптик – о погоде в Башкирии в ближайшие дни

В конце апреля характер погоды в Башкирии будет неустойчивой Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Башкирии в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом на ежедневном брифинге 23 апреля сообщила начальник республиканского гидрометцентра Анна Козаева.

– Я могу несколько огорчить жителей республики. Дело в том, что мы будем находиться под влиянием циклона, центр которого находится в европейской территории России. Это значит, что погода будет неустойчивой. В ближайшие выходные мы ожидаем дожди. Преобладающая температура ночью +1, +6, дневная +9, +14, – отметила специалист.

По данным Башгидромета, в понедельник и вторник, 26 и 27 апреля, вероятность осадков будет небольшой, а дневная температура воздуха повысится до +10, +15. В последующие дни – и до майских праздников синоптики обещают дожди.