Парламент Башкортостана закрепил полномочия ТПП РБ по новым направлениям

Депутаты Госсобрания РБ законодательно закрепили задачу по содействию развития инвестиционной деятельности, государственно-частного и муниципально-частного партнерства за ТПП РБ. Изменения в региональный закон «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан» единогласно приняли сегодня, 22 апреля, на пленарном заседании.

Также определен правовой статус заключений ТПП РБ по проектам республиканских законов, относящимся к сфере деятельности палаты. Они будут носить рекомендательный характер.

Проект связан с последними изменениями федерального законодательства. Закон о ТПП РФ № 349-ФЗ принят Госдумой РФ и подписан Президентом России В.В. Путиным. Речь идет о наделении торгово-промышленных палат правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также, 26 ноября 2020 года региональный парламент сразу в трех чтениях принял закон «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан». Его внес и представил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Документ регламентирует взаимодействие палаты с органами государственной власти и местного самоуправления, участие в реализации программ по поддержке предпринимательства, развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей республики.