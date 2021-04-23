МЧС: на Башкирию надвигается порывистый ветер

Временами по республике будет идти дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о сильном восточном ветре, который ожидается в республике завтра, 24 апреля. Его порывы местами достигнут 17 метров в секунду.

В экстренном ведомстве жителям рекомендовали региона соблюдать правила безопасности: при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, а если стихия настигнет на улице – укрыться в подземных переходах или подъездах.

Завтра по Башкирии временами будут идти дожди, утром местами вместе со снегом. Температура воздуха ночью составит +1, +6°, днем +7,+12°.