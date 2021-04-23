Бульвар Хадии Давлетшиной в Уфе будут частично перекрывать до конца октября 2021 года

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На следующей неделе дорожники приступят к капитальному ремонту бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе. По заявлению властей города, улица «давно исчерпала свой эксплуатационный ресурс и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии». Реконструкцию бульвара протяженностью 1,1 км планируется завершить к 29 октября 2021 года – до тех пор проезжая часть здесь будет поквартально перекрываться. Об этом 23 апреля сообщили в мэрии.

– В частности, по ½ проезжей части будет ограничено движение автотранспорта в период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ, а также во время устройства основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, – пояснили в администрации.

Ближайшее ограничение движения ожидается с 26 апреля. Будет перекрыта половина проезжей части бульвара на отрезки от пересечений с улицами Дмитриева и Заводской.