Геймер из Башкирии использовал возлюбленную для получения благ в онлайн-игре

33-летний житель Башкирии обворовал подружку из-за компьютерной игры

33-летний геймер из Белорецкого района Башкирии украл в возлюбленной банковскую карту и потратил 5,4 тысячи рублей на онлайн-покупки в игре.

По данным районного суда, на преступление мужчина решился в декабре 2020 года. Геймеру понадобилось приобрести внутриигровую валюту для улучшения показателей своего персонажа. Своих денег у любителя компьютерных игр не было, поэтому он решил использовать возможности своей возлюбленной. С карты сожительницы он совершил покупок на 5,4 тысячи рублей. Вскоре о случившемся узнала подружка геймера и обратилась в полицию. Дело дошло до суда.

Во время заседания мужчина раскаялся и признался, что увлекается этой роковой игрой с 11 лет. Ранее деньги на покупку валюты ему выдавала сожительница, но в какой-то момент она отказала.

В итоге горе-геймера приговорили к 1 году и 3 месяцам заключения условно.