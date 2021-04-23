Блогер из Уфы слил в сеть видео с полицейским и был оштрафован на 20 тысяч рублей

Гаишник пошел в суд после того как увидел себя в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Уфы взыскал 20 тысяч рублей с блогера, который снял полицейского на камеру и выложил видео в сеть. Иск к ответчику в 2020 году подал инспектор ДПС. Он заявил, что не давал согласие на публикацию записи со своим участием. Об этом сообщила пресс-служба башкирского МВД.

– В октябре прошлого года инспектором ДПС во время несения службы на пересечении улиц Округ Галле–Проспект Октября был остановлен автомобиль. Во время проверки документов водитель иномарки начал снимать на камеру действия полицейского. В дальнейшем уфимец выложил видео в интернете, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Сотрудник дорожной полиции увидел себя в «ютубе» и подал иск, руководствуясь статьей 152.1 Гражданского кодекса России, согласно которой обнародование изображения гражданина допускаются только с его согласия». Районный суд присудил блогеру 20-тысячный штраф. Он попытался оспорить вердикт в Верховном суде, однако вторая инстанция оставила приговор без изменения.