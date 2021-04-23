Уфа в 2026 году получит модернизированную трамвайную сеть – Олег Байдин

фото: МУЭТ Уфы

Уфа через пять лет получит модернизированную трамвайную сеть, проходящую в том числе и по проспекту Октября, а также современную инфраструктуру и новые вагоны. Об этом на своей странице в соцсетях 23 апреля заявил бывший руководитель управления архитектуры города Олег Байдин. По его словам, электротранспорт в башкирской столице будет возрождаться благодаря заключенной концессией между республикой и компанией «Синара». Ранее «КП-Уфа» уже писала об этой договоренности.

Байдин отметил, что власти Башкирии начали обсуждать проект воссоединения трамвайными путями южной и северной частей города в прошлом году. Изначально предлагалось запустить трассировку по улице Российской. Однако затем состоялось совещание в республиканском правительстве, где Байдину, по его же словам, «удалось доказать, что электротранспорт необходимо вернуть на проспект [Октября]».

Напомним, признанный банкротом МУЭТ Уфы тем временем распродает трамваи и троллейбусы на лом.