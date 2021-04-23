Статистика по COVID-19 в Башкирии на 23 апреля: 99 заразились, 236 вылечились, двое скончались

Более 2,3 тысячи жителей Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с начала пандемии был зарегистрирован 34 691 случай коронавируса. Прирост заболевших за прошедшие сутки составил 99 человек. Об этом 23 апреля сообщил региональный оперштаб.

Выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов 236 жителей республики. 31 931 пациент вылечился за все время.

Число жертв COVID-19 увеличилось еще на двоих человек. Всего на территории республики зарегистрировано 430 смертей от инфекции.

Прямо сейчас на учете в Башкирии стоят 2 330 носителей коронавируса.

Полностью вакцинировались от ковида почти 137 тысяч жителей региона.