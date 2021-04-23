Известна программа мероприятий на День Победы в Уфе

День Победы в Уфе начнется с церемонии возложения цветов в парке Победы

22 апреля в башкирском правительстве прошло заседание оргкомитета по подготовке к проведению праздника, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Власти региона озвучили программу мероприятий, которые пройдут по этому случаю в столице Уфе.

Но сначала объявление: акция «Бессмертный полк» в Башкирии и в целом по России 9 мая не состоится. Шествие перенесено на 24 июня. Такое решение принял федеральный штаб по празднованию Дня Победы. Это связано с риском массового заражения коронавирусом. «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате.

День Победы башкирской столице начнется с церемонии возложения цветов в уфимском парке Победы. Затем на проспекте Октября будет организован военный парад – в нем примут участие свыше 1,5 тысячи человек. После прохождения военнослужащих на площади имени Ленина состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет группа «Любэ». Торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом на площади имени Ленина и перед дворцом культуры УМПО.