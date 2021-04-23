Паводок в Башкирии-2021: за сутки подтопило сразу 395 придомовых участков

фото: МЧС РБ

В Башкирии за минувшие сутки паводковыми водами подтопило сразу 395 придомовых участков, на территории которых проживает 15 человек. Такой прирост произошел за счет наводнения в Чишминском районе, где под властью стихии оказались шесть садовых товариществ. В число СНТ, до которых добралась вода, вошли «Озерная», «Здоровье», «Тюльпан», «Черемушки», «Строитель», «Солнечная поляна». Об этом сообщило МЧС республики.

На контроле в связи с подтоплениями у экстренного ведомства находятся 19 ситуаций на территории четырех муниципальных образований. Подтопленными остаются 939 придомовых участков, 138 садовых домов, один жилой и 14 участков дорог. Всего на территории подтопленных участков проживают 242 человека.

По данным Госкомитета РБ по ЧС максимальные изменения уровней воды за сутки наблюдаются на реках Белой (+15 см, текущий уровень – 652 см) в Бирском районе и Уфе (+10 см, текущий уровень – 680 см) в Иглинском районе (село Старые Карашиды).