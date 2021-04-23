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Происшествия23 апреля 2021 7:19

В Уфе загорелась гидроизоляция труб около очистных сооружений

яК счастью, в огне никто не пострадал и не погиб
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Причины возникновения пожара и предстоит узнать дознавателю МЧС России

Причины возникновения пожара и предстоит узнать дознавателю МЧС России

Вчера вечером 22 апреля в Уфе в поселке Максимовка произошел крупный пожар – горожане наблюдали столбы дыма почти со всех районов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в поселке загорелась гидроизоляция металлических труб вблизи очистных сооружений Северного водозабора. Позже из-за этого вспыхнула и сухая трава.

Пожар локализовали, в ЧП никто не погиб и не пострадал, прокомментировали спасатели.

Причины возникновения пожара и предстоит узнать дознавателю МЧС России. Подробности инцидента уточняются.

ЧП