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Общество22 апреля 2021 18:31

На проект сохранения усадьбы Бухартовских в Уфе выделят 2,87 млн рублей

Информация об этом появилась на сайте госзакупок
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. Vk.com

ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. Vk.com

На сайте госзакупок появилась информация о том, что на проект сохранения усадьбы Бухартовских мэрия Уфы выделит из бюджета 2,87 млн рублей – это начальная максимальная цена контракта. Разработчика научно-проектной документации будут отбирать на аукционе, который пройдет уже 29 апреля 2021 года. А заказ должен быть выполнен до ноября этого же года.

Исполнителю предстоит разработать эскизный проект по сохранению объекта культурного наследия. Проект должен пройти экспертизу и должен быть согласован с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

Напомним, что усадьба горела в 2020 году. Тогда пожар уничтожил кровлю, и Радий Хабиров распорядился спасти памятник. Дальнейшая судьба объекта известна – власти планируют продажу обеих зданий усадьбы. Ранее речь шла только об аренде.

Усадьба горела 13 марта 2020 года