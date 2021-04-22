На проект сохранения усадьбы Бухартовских в Уфе выделят 2,87 млн рублей

ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. Vk.com

На сайте госзакупок появилась информация о том, что на проект сохранения усадьбы Бухартовских мэрия Уфы выделит из бюджета 2,87 млн рублей – это начальная максимальная цена контракта. Разработчика научно-проектной документации будут отбирать на аукционе, который пройдет уже 29 апреля 2021 года. А заказ должен быть выполнен до ноября этого же года.

Исполнителю предстоит разработать эскизный проект по сохранению объекта культурного наследия. Проект должен пройти экспертизу и должен быть согласован с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

Напомним, что усадьба горела в 2020 году. Тогда пожар уничтожил кровлю, и Радий Хабиров распорядился спасти памятник. Дальнейшая судьба объекта известна – власти планируют продажу обеих зданий усадьбы. Ранее речь шла только об аренде.