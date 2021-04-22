В Башкирии похолодает до нуля градусов: местами пройдет снег

В Башкирию пришли похолодание и затяжные дожди – в ближайшие дни температура воздуха опустится до минимума, местами пройдет дождь со снегом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирию пришли похолодание и затяжные дожди – в ближайшие дни температура воздуха опустится до минимума, местами пройдет дождь со снегом.

Как сообщили в Башгидрометцентре, 23 апреля ночью местами пройдет дождь, в северо-восточных районах со снегом. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5, в северо-восточных районах до похолодает до -3 градусов, днем воздух прогреется до +10, +15.

24 Апреля характер погоды не изменится – разве что будет немного теплее ночью. Столбики термометра покажут +1, +6 градусов, а днем +7, +12.