Хабиров предоставил компании землю в Уфимском районе для строительства придорожного сервиса

Компания хочет реализовать на выделенном под аренду участке придорожный сервис

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил без торгов предоставить топливной компании «Ирбис-РБ» пять тысяч квадратных метров земли в Уфимском районе. Участок расположен вдоль трассы Уфа-Оренбург – на подъезде к уфимскому аэропорту, уточняет «Ъ-Уфа». Фирма будет реализовывать там инвестиционный проект по строительству придорожного сервиса. Соответствующее распоряжение 22 апреля было опубликовано на портале правовой информации.

Минземимуществу республики поручено заключить с компанией договор аренды земельного участка. Контроль за исполнением процедуры возложен на администрацию главы Башкирии.