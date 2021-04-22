Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 19:12

Хабиров предоставил компании землю в Уфимском районе для строительства придорожного сервиса

Участок расположен вдоль трассы Уфа-Оренбург
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Компания хочет реализовать на выделенном под аренду участке придорожный сервис

Компания хочет реализовать на выделенном под аренду участке придорожный сервис

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил без торгов предоставить топливной компании «Ирбис-РБ» пять тысяч квадратных метров земли в Уфимском районе. Участок расположен вдоль трассы Уфа-Оренбург – на подъезде к уфимскому аэропорту, уточняет «Ъ-Уфа». Фирма будет реализовывать там инвестиционный проект по строительству придорожного сервиса. Соответствующее распоряжение 22 апреля было опубликовано на портале правовой информации.

Минземимуществу республики поручено заключить с компанией договор аренды земельного участка. Контроль за исполнением процедуры возложен на администрацию главы Башкирии.