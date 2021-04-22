Башкирский парламент принял законопроект о трехдневном голосовании в первом чтении

Закон был принят на 33-м заседании башкирского парламента

Сегодня, 22 апреля, башкирский парламент принял в первом чтении законопроект о возможности проведения трехдневного голосования на выборах. Норма уже прописана в федеральном законодательстве – то же самое предложено сделать и на республиканском уровне. «За» этот закон выступили 76 местных депутатов, «против» – 19 и воздержались трое.

Ранее спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев отмечал, что возможность голосовать в течение нескольких дней позволит большему числу избирателей поучаствовать в выборах и «лучше отражать мнения и политические предпочтения граждан».

На заседании башкирского парламента несколько депутатов раскритиковали законопроект о трехдневном голосовании. Ильгам Галин (фракция КПРФ) назвал его «еще одной лазейкой для фальсификации» выборов и заявил, что его фракция будет голосовать «против». Его поддержал Вячеслав Рябов (ЛДПР). Он отметил, что проведение трехдневного голосования «финансово затратное», а его итоги «невозможно будет проследить». На финансовую нецелесообразность законопроекта указал Дмитрий Чувилин (КПРФ): «Республике есть куда деньги потратить. Я считаю, что принимать данный законопроект не следует. Зачем нам лишние расходы нужны? Можно тем же самым сиротам и инвалидам жилье выделить».

Заслушав критику законопроекта, спикер Госсобрания сказал коллегам, что их «лишние эмоции вряд ли здесь целесообразны», и если местный парламент откажется от трехдневного голосования, то в республике все равно «будет действовать федеральный документ»:

– Мы просто приводим в согласованное состояние наше законодательство. […] Если мы не примем, нас прокуратура заставит это сделать. Не может быть противоречивым законодательство, – сказал председатель Курултая.