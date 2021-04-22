Житель Башкирии застал супругу за изменой и жестоко наказал соперника

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция

Житель башкирского села Насибаш (Салаватский район) застукал супругу за изменой и устроил мордобой. Об этом сообщило местное издание «Юрюзань».

История произошла 17 апреля. Сельчанин вернулся домой и заметил, что жены нигде нет. Он страшно разозлился и отправился искать возлюбленную. В поисках супруги он зашел в дом к человеку, в связи с которым подозревал свою благоверную. Его догадки оказались не напрасными – он застал женщину прямо в момент измены.

Оскорбленный поступком жены, мужчина набросился на соперника, и между ними завязалась драка. Как итог – оба получили телесные повреждение. Теперь местная полиция проводит проверку по данному факту.