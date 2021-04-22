Статистика по COVID-19 в Башкирии на 22 апреля: 97 заразились, 204 вылечились, трое скончались

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 428 человек

В Башкирии зарегистрировано 34 592 случая коронавируса с начала пандемии. За сутки прирост инфицированных составил 97 человек. Статистику по состоянию на 22 апреля озвучили в региональном оперштабе.

Выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов еще 204 жителя. Всего успешно перенесли инфекцию в республике 31 695 пациентов. Общее число жертв COVID-19 увеличилось еще на троих и сейчас составляет 428.

Полностью вакцинировались от коронавируса 131 928 жителей Башкирии (+3745 за сутки).