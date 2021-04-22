В Башкирии смертность от острой пневмонии в 2020 году подскочила на 454%

В Башкирии на 156,6% увеличился показатель смертности от болезней органов дыхания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии в 2020 году показатель смертности от острой пневмонии вырос на 454,7%, а в целом от болезней органов дыхания – на 156,6%. Об этом на 33-м заседании республиканского парламента 22 апреля сообщил уполномоченный по правам человека Рим Каюмов.

По словам чиновника, на общий рост смертности в регионе повлияла пандемия коронавируса. Омбудсмену поступали жалобы от жителей, которые не могли получить необходимую медицинскую помощь из-за перепрофилирования медучреждений в ковид-госпитали и введенных ограничений.

По итогам 2020 года в Башкирии скончались более 59,7 тысячи жителей. Этот показатель увеличился на 22,8% по сравнению с прошлым годом.