В Башкирии прогнозируется второй пик паводка

фото: МЧС РБ

На территории Башкирии прогнозируется второй пик паводка. Об этом на профильном брифинге 22 апреля сообщил министр экологии республики Урал Искандаров. По его словам, на подъем воды в реках могут повлиять осадки.

– Первый пик половодья прошел. Сейчас мы ждем второй пик. Если у нас будут обильные осадки, то это повлияет на второй пик половодья, и приток воды увеличится, – отметил чиновник. – В основном на территории Башкирии снежный покров уже сошел – незначительная его часть сохранилась в горной и лесистой местности. Может быть, и [уровень воды в реках здесь] повысится – все зависит от количества осадков.

Более оптимистичный прогноз дал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Он полагает, что дожди, которые продлятся до конца текущей недели, «существенно не будут влиять на прохождение паводковой ситуации». «Незначительный рост уровня воды» ожидается на горных реках.