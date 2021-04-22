Житель Башкирии зарезал спящего возлюбленного своей дочери

Преступление произошло в одной из иглинских деревень

Иглинский районный суд Башкирии вынес приговор 58-летнему местному жителю, который в сентябре прошлого года зарезал спящего сожителя своей дочери.

Преступление произошло в деревне Ключевское. Обвиняемый после совместного застолья повздорил с 29-летним возлюбленным дочери и затаил на того обиду. Когда потерпевший уснул на диване, его тесть взял со стола два ножа в обе руки, подошел к нему и несколько раз ударил холодным оружием в область спины. Смерть мужчины наступила мгновенно – лезвием ему повредили легочную артерию.

Суд приговорил убийцу к девяти годам заключения в колонии строгого режима.