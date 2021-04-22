В Уфе сотрудница банка предстанет перед судом за махинации на 80 млн рублей

Финансовые махинации сотрудницы проворачивали в течение трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Калининский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении сотрудницы одного из уфимских банков, которую обвиняют в крупном мошенничестве и растрате. Женщина провернула несколько хитроумных финансовых махинаций, причинив банку материальный ущерб на более чем 70 млн рублей.

Как установили следователи, в период с 2016 по 2019 годы менеджер группы продаж, вступив в сговор с управляющей и старшим кассиром, провернула множество финансовых махинаций. Сотрудница оформляла договоры страхования жизни и страховые полисы, не внося деньги в кассу, а потом получала мотивационные выплаты и премии.

- На предварительном следствии женщина пояснила, что составляла фиктивные договоры страхования без участия клиентов для выполнения ежемесячных прогнозов, устанавливаемым центральным офисом, и получения премий, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Сама экс-сотрудница банка свою вину полностью признала, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас она ожидает решения суда.

Напомним, впервые об этой громкой истории стало известно в июле 2019 года, когда задержали старшего кассира банка 39-летнюю Лилию А., ее обвинили в том, что она вынесла из кассы более 6,5 млн рублей. Позже выяснилось, что у женщины была сообщница – близкая подруга и по совместительству управляющая банком Лилия А., вместе они смогли похитить около 43,6 млн рублей. Сообщницы обеспечивали сокрытие недостач с помощью закрытия вкладов клиентов банка. Всего были закрыты счета более 50 вкладчиков.