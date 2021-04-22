В Уфе подорожал проезд на маршрутках №272 и №298

С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Уфе подорожал проезд на двух популярных автобусных маршрутах: №272 и №298. Об этом ранее предупреждали в городской администрации.

– №272 («ДОК – Телецентр»): проезд по карте «Алга» теперь составляет 23 рубля, при оплате другими способами (наличными и банковскими картами) – 25 рублей;

– №298 («ДОК – торговый центр «Мега»): проезд по карте «Алга» составляет 25 рублей, при оплате другими способами – 30 рублей. Поездка до конечной остановки, ТЦ «Мега», будет еще дороже при оплате наличными и банковскими картами – 35 рублей.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что на маршруте №215 полностью изменилась схема движения.