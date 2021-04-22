Паводок в Башкирии-2021: подтопленными остаются 544 участка и 139 домов

фото: УГЗ по Уфе

В Башкирии паводковыми водами на территории шести муниципалитетов подтоплено 544 придомовых участка, 138 садовых домов и один – жилой. На 16 отрезках автомобильных дорог наблюдаются переливы. Об этом на профильном брифинге 22 апреля сообщил замначальника главного управления МЧС Ильдар Саетгареев.

– Всего на подтопленных придомовых участках проживает 218 человек, в том числе 33 ребенка, – передал представитель экстренного ведомства.

На контроле у МЧС в связи с подтоплениями остаются город Уфа, Чишминский, Белорецкий, Архангельский, Давлекановский, Бурзянский районы. Напомним, сутками ранее таких муниципалитетов было больше.