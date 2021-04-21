В Башкирии 8 муниципалитетов находятся в зоне риска

Фото: МЧС по Башкирии

Замначальника МЧС по Башкирии Ильдар Саетгареев сообщил, что в настоящий момент, по состоянию на 21 апреля восемь муниципалитетов находятся в зоне риска из-за паводка в Башкирии.

По его словам, особую внимательность и готовность следует проявить в Бурзянском, Кармаскалинском, Давлекановском и Архангельском районах.

На территории этих муниципалитетов, по информации Саетгареева, находятся в зоне подтопления 538 домовых и приусадебных участков, 138 садовых дома, 16 автомобильных дорог.