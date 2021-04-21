Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 18:32

В Башкирии 8 муниципалитетов находятся в зоне риска

Опасность для них представляет паводок
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Замначальника МЧС по Башкирии Ильдар Саетгареев сообщил, что в настоящий момент, по состоянию на 21 апреля восемь муниципалитетов находятся в зоне риска из-за паводка в Башкирии.

По его словам, особую внимательность и готовность следует проявить в Бурзянском, Кармаскалинском, Давлекановском и Архангельском районах.

На территории этих муниципалитетов, по информации Саетгареева, находятся в зоне подтопления 538 домовых и приусадебных участков, 138 садовых дома, 16 автомобильных дорог.