Радик Юльякшин рассказал о своем месте из детства

Фото со страницы Элвина Грея/Вконтакте

Популярный башкирский и татарский исполнитель Радик Юльякшин, который также называет себя Элвином Греем, опубликовал пост, в котором рассказал, что планирует благоустроить родник в селе Коварды в рамках проекта «Атасайл».

– Я родился и вырос в Уфе. А ещё у меня есть малая Родина - Село Коварды, Гафурийский район. Мои родители родом оттуда и меня связывает много воспоминаний. С детства я любил отдыхать там у бабушки на каникулах. А теперь хочу внести свой вклад в благоустройство местности.

По словам Юльякшина, он уже зарегистрировал проект на сайте ataisal.ru, указав, что хочет обустроить это место и построить беседку для отдыха местным жителям и гостям.

– Я, как инициатор, от себя внесу основную сумму, а любой желающий помочь может присоединиться. Все средства будут направлены на приобретение строительных материалов, – отметил артист.