В скором времени в Уфе начнутся отключения горячей воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе с 17 мая по 10 июня запланировано отключение горячей воды в жилых домах и административных зданиях. Информация об этом опубликована на сайте «Уфимских инженерных сетей».

По предоставленной информации, отключение связано с плановыми ремонтными работами, испытанием тепловых сетей, а также реконструкцией.

Известен график отключений:

– в Ленинском районе в ряде жилых домов и объектов отключения запланированы с 17 по 23 мая и с 24 мая по 4 июня;

– в Советском районе – с 17 по 28 мая, а также с 24 по 30 мая;

–в Демском районе – с 17 по 28 мая, с 24 по 30 мая и с 31 мая по 10 июня. В Кировском районе - с 17 мая по 23 мая, с 17 по 28 мая, с 24 мая по 6 июня и с 31 мая по 6 июня.

Полный список адресов можно посмотреть здесь.