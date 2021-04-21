В Башкирии вынесли приговор мужчине, который скинул с девятого этажа котенка

Котенок не пережил падения // кадр с камеры видеонаблюдения

Жителю башкирского города Нефтекамска, который в пьяном состоянии скинул котенка с окна своей квартиры на девятом этаже, присудили штраф в 25 тысяч рублей. Такое решение по уголовному делу о жестоком обращении с животными принял мировой судья.

Напомним, инцидент произошел в феврале текущего года. Питомец, которого 39-летний хозяин выбросил из окна, скончался от травм при падении.

В ходе судебного заседания, которое прошло на минувшей неделе, подсудимый признал вину в преступлении. Суд счел смягчающим наказание обстоятельством тот факт, что у мужчины на иждивении есть малолетний ребенок.