На Южном автовокзале в Уфе начал работать терминал самообслуживания

Так выглядит терминал покупки билетов

На Южном автовокзале в Уфе и городском автовокзале Стерлитамака появились терминалы самообслуживания. Теперь пассажиры могут купить билеты на маршруты междугородного, пригородного и межрегионального сообщения безналичным способом, не обращаясь в кассу.

Чтобы купить билет на проезд, в меню терминала необходимо выбрать пункт назначения, определиться со временем отправки автобуса и количеством пассажиров. Затем проводится оплата банковской картой. Билеты выдаются в виде чеков или в электронном формате.

В Минтрансе РБ сообщили, что с Южного автовокзала Уфы следуют 97 маршрутов: 25 пригородных, 43 междугородних и 29 межрегиональных. В сутки отправляется более 210 рейсов.