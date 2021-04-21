В Башкирии пьяный вахтовик хотел проверить крепость алкоголя и случайно сжег мать с братом

На фото - все, что осталось дома после экспериментов подозреваемого

В Янаульском районе Башкирии пьяный вахтовик хотел проверить на крепость алкоголь и случайно сжег дом. В результате пожара мать и брат мужчины скончались. 48-летний виновник происшествия стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщил Следственный комитет республики.

Инцидент произошел 20 апреля около 10 часов утра в деревне Верхняя Барабановка. Как пояснили в следственном органе, подозреваемый налил спирт, купленный на заработках в другом регионе, в крышку канистры и поджег его. Вспыхнувшее пламя перенеслось на стоящие рядом предметы обихода, а затем огонь распространился по всему дому.

– В результате 87-летняя мать и 61-летний брат подозреваемого скончались на месте происшествия. Сожительница подозреваемого, проснувшись и обнаружив пожар, выволокла потерявшего сознание сожителя на улицу, благодаря чему они оба остались живы, – передали в СК.

Сейчас следствие допрашивает очевидцев и продолжает устанавливать обстоятельства трагедии. Подозреваемого отправили домой под подписку о невыезде.