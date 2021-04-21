СК обвинил башкирскую колонию в заключении трех фиктивных госконтрактов

СК изучает документацию колонии и допрашивает ее сотрудников и заключенных

Следственный комитет Башкирии обвинил должностных лиц стерлитамакской исправительной колонии №21 в заключении трех фиктивных госконтрактов, что привело к хищению бюджетных средств.

По версии следствия, в 2020 году представители колонии заключили три фиктивных государственных контракта с жительницей Стерлитамака на сумму свыше 313 тысяч рублей. По договору последняя должна была готовить пищу для сотрудников тюрьмы. На деле женщина не выполняла свои обязанности, но деньги за эту работу были выплачены. Блюда для персонала колонии в итоге пришлось готовить заключенным.

– В результате преступных действий неустановленных должностных лиц исправительной колонии бюджету учреждения причинен ущерб на вышеуказанную сумму, – отметили в СК.

Факт мошенничества выявили оперативники УФСИН и УФСБ Башкирии. Сейчас следователи изучают бухгалтерскую документацию учреждения, допрашивают руководство колонии, а также ее сотрудников и осужденных.