Хабиров обратился к правительству Башкирии после послания президента России

Хабиров записал обращение к правительству РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к правительству республики после того как сегодня, 21 апреля, состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному посланию. Руководитель региона в своих соцсетях попросил местный кабинет министров «проанализировать, посмотреть, какие задачи» поставил лидер страны:

– В ходе послания прозвучало, что в России сформируют институт инфраструктурных займов для проектов созидания. Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно им помогать, двигать дальше, – отметил Хабиров.

Он предупредил, что «именно по этому показателю» будет «оценивать качество работы строительного, финансового, экономического блоков» Башкирии.

Глава республики также дал оценку посланию Путина. Он назвал его «содержательным, очень своевременным и максимально приближенным к реальной жизни».