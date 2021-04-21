В озере рядом с психинтернатом в Башкирии обнаружили труп пропавшего без вести мужчины

фото: "Восход"

В башкирском городе Салавате пропавший без вести мужчина был найден мертвым в озере рядом с психоневрологическим интернатом. Об этом написало местное издание «Восход».

Правда о судьбе исчезнувшего вскрылась благодаря горожанину, который 19 апреля заметил в воде нечто похожее на тело человека, о чем он решил сообщить в единую экстренную службу. Как оказалось, в озере действительное лежал труп. Из водоема его пришлось извлекать сотрудникам городской пожарной охраны.

На месте по паспорту удалось установить и личность покойного – им оказался 51-летний местный житель Роберт В.. Он числился пропавшим без вести аж с начала ноября текущего года. Его искали полицейский и родственники, однако поиски были безрезультатными. По предварительным данным, тело погибшего пролежало в озере подо льдом всю зиму. Теперь в обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранительных органам.