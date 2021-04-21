В Уфе полностью изменили схему движения одного из автобусных маршрутов

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В Уфе изменилась схема движения автобусного маршрута №215. Сообщение об этом 20 апреля появилось на сайте городской администрации.

Напомним, ранее 215-е автобусы начинали движение от остановки «ДК УМПО»: они выезжал из Черниковки и следовали мимо загородных микрорайонов Шакша, Базилевка и Федоровка.

С учетом обновленной схемы этот маршрут так же стартует с «ДК УМПО», но за город не выезжает. Теперь автобусы 215-го рейса курсируют между северной и южной частями столицы: проходят через Инорс и Сипайлово, а затем следуют по Менделеева, Бакалинской, Воровского – к историческому центру города. В центре маршрутки проезжают улицы Октябрьской революции, Ленина, Карла Маркса, Заки Валиди, Гафури и Пушкина. Конечная остановка – ТСК «Пушкинский». В обратном направлении транспорт будет проходить те же улицы и остановки.