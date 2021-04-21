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Происшествия21 апреля 2021 12:38

17-летний уфимец потерял часть пальца на стройке

Молодой человек работал неофициально
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Парень из Уфы лишился части пальца на работе

Парень из Уфы лишился части пальца на работе

В Башкирии прокуратура вступилась за подростка, который получил травму пальца на стройке.

Началась история с того, что 17-летний парень устроился разнорабочим на одну из строек в Калининском районе Уфы. Как это часто бывает, молодой человек не подумал о документах и трудился неофициально.

Во время работы с бетономешалкой молодой человек получил серьезную травму и лишился части безымянного пальца. Его работодатель предпочел скрыть инцидент, вместо того, чтобы составить необходимый акт и оплачивать лечение парня.

Вскоре о случившемся узнали в прокуратуре района. В надзорном ведомстве обратились в суд с требованием выявить факт работы молодого человека в компании, признать его травму несчастным случаем на работе и передать акт о случившемся в Гострудинспекцию.

В итоге судья согласился со всеми доводами прокуратуры.

ЧП