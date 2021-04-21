На заводе в башкирском городе вспыхнул пожар

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Сегодня утром, 21 апреля, на заводе «Синтез Каучук» в башкирском городе Стерлитамаке произошел пожар. Об этом сообщило МЧС республики и в самом предприятии.

Сотрудники экстренного ведомства выехали на место происшествия по третьему рангу пожара в 10:55. По приезде стало ясно, что горит деревянная обрешетка неиспользуемой градирни, – ранг был понижен до первого. Пожар был локализован практически сразу – в 11:00.

По данным «Синтез Каучук» на градирне загорелся пластиковый ороситель, а «нештатная ситуация была ликвидирована в течение двадцати минут». В инциденте обошлось без погибших и пострадавших. Превышение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано. Причины пожара пока неизвестны.