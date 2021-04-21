Коронавирус в Башкирии на 21 апреля: 98 заразились, 231 вылечились, трое скончались

Вакцинировались от коронавируса в Башкирии более 128 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коронавирусом за последние сутки заразились 98 человек. С начала пандемии число случаев инфицирования достигло 34 495. Об этом 21 апреля сообщил региональный оперштаб.

Выписался по выздоровлению от COVID-19 в течение последних 24 часов 231 житель (за все время – 31 491). Скончались от инфекции еще три пациента. Всего на территории республики жертвами коронавируса стали 425 человек.

Прямо сейчас на учете стоят 2579 носителей ковида, большинство из них лечатся дома на самоизоляции. Полную вакцинацию прошли более 128 тысяч жителей.