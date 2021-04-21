Кооперативная поляна в Уфе продолжает уходить под воду: за сутки подтопило еще 9 участков

фото: УГЗ по Уфе

Микрорайон Кооперативная поляна в Уфе продолжает уходить под воду из-за подъема рек. За сутки здесь оказались подтоплены еще 9 придомовых участков (всего – 64). Вода также зашла в один жилой дом на улице Трудовой. Там проживает один человек – он отказался от эвакуации. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

В другом микрорайоне – Затоне – паводковыми водами залило придомовой участок на улице Большой Береговой. Сам дом не подтопило.

– Выявлен новый перелив дороги – вышедшее из берегов озеро Максимовское подтопило проезжую часть переулка Соколиного. Протяженность перелива здесь составляет 50 метров, глубина – 20 см, – добавили в УГЗ по Уфе.

Там отметили, что все подтопленные территории в городе находятся на контроле.