Уфимец из ревности избил подругу и ударил ее ножом в живот

Избивший и ударивший свою подругу ножом уфимец отделался условным сроком

Уфимец из ревности избил сожительницу и ударил ее ножом в живот. На прошлой неделе Орджоникидзевский районный суд вынес 43-летнему мужчине приговор по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в ночь с 3 на 4 января. Обвиняемый выпивал со своей 37-летней подругой, и в ходе застолья между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина семь раз ударил сожительницу кулаком по голове и другим частям тела, а затем взял нож со стола и вонзил лезвие ей в живот.

– [Потерпевшей был] причинен тяжкий вред здоровью […] в виде проникающего колото-резаного ранения передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов, – сообщили в пресс-службе райсуда.

На судебном заседании обвиняемый признал вину в преступлении в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.