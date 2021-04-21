Парламент Башкирии предложит Госдуме принять новый закон из-за случая с гибелью ребенка после нападения собак

У большей части собак, напавших на ребенка, были хозяева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Башкирский парламент намерен внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних собак. Поводом для инициативы стал случай в местном селе Сафарово (Учалинский район), где 4-летнего мальчика насмерть загрызла стая дворовых и бродячих псов.

– Большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева – об этом говорят сами местные жители, – отметил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – Случившееся в Учалинском районе – цепь трагических случайностей, которые имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии.

По словам парламентария, сейчас люди берут животных для забавы и легко от них избавляются – те в свою очередь становятся бродячими и примыкают к агрессивным стаям. Толкачев убежден, что пока хозяева не перестанут выкидывать своих питомцев на улицу, ситуация с бездомными животными не изменится.

– Учитывая, что содержание только одной собаки в приюте обходится в сумму порядка 20 тысяч рублей в год, деньгами эту проблему не решить. Первопричина – это отсутствие ответственности людей за домашних питомцев. Мы в ближайшее время внесем в Государственную Думу законопроект, устанавливающий обязательную регистрацию домашних животных с целью их идентификации и учета, – добавил спикер Госсобрания.

По его словам, инициатива башкирского парламента поможет решить сразу несколько проблем:

– облегчит поиск потерявшегося питомца;

– обеспечит возможность свободного путешествия с животным;

– поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца;

– снизит вероятность заражения людей общими для животного и человека инфекциями;

– решит проблему установления хозяина напавшей на человека собаки.