Паводок в Башкирии-2021: в зоне подтопления находятся 138 домов

фото: УГЗ по Уфе

В Башкирии продолжается сезон поводка. По состоянию на утро 21 апреля на контроле у МЧС находятся 20 ситуаций подтопления на территории восьми муниципалитетов: Уфе, Уфимском, Чишминском, Белорецком, Архангельском, Давлекановском, Кармаскалинском и Бурзянском районах.

– [Подтоплены] 538 придомовых участков и 138 садовых домов. Всего в подтопленных придомовых участках проживает 196 человек, в том числе 32 ребенка, – передал на брифинге Ильдар Саетгареев, замначальника главного управления МЧС.

Представитель экстренного ведомства также рассказал о подтопленных автодорогах и выделил среди них Орловка-Ирныкши (Архангельский район), Кармаскалы-Адзитарово и Давлеканово-Толбазы (Давлекановский район), Орловка-Ибрагимово (Кармаскалинский район) и мост через реку Бретяк (Бурзянский район). Саетгареев добавил, что во всех случаях у жителей населенных пунктов есть объездные дороги.