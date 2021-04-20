С 1 мая в Уфе заработают фонтаны

Фонтаны будут включаться в промежутке с 8 до 14 часов в зависимости от их месторасположения, а выключаться с 20 до 00 часов. Фото: Рустем АХУНОВ

В столице Башкирии 1 мая заработают фонтаны, тестовый запуск состоится 28 апреля в среду, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день уже закончена их расконсервация – рабочие демонтировали сборно-щитовой каркас, защищающий чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений осенью и зимой. Очистка и помывка после зимы также проведены.

Фонтаны будут включаться в промежутке с 8 до 14 часов в зависимости от их месторасположения, а выключаться с 20 до 00 часов.