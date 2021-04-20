В Уфе затопило Кооперативную поляну, эвакуировали двоих людей

Для населения осуществляется подвоз технической и питьевой воды.

Большая вода в этом году не щадит никого – спасателям приходится работать последнюю неделю в режиме повышенной готовности.

В Управлении гражданской защиты утром 20 апреля сообщили, что в Кировском районе Уфы затопило Кооперативную поляну. На данный момент вода зашла на новые участки, и подтопленными оказались 55 придомовых территорий по улицам Левобережной, Туймазинской, Трудовой, Малой Заречной, в переулке Луговом. В жилых домах воды нет.

Всего здесь проживают 147 человек, из них 23 – дети. Спасатели эвакуировали двоих людей – 80-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Их разместили в пункт временного размещения, который развернули на базе санатория-профилактория УГАТУ. Для населения осуществляется подвоз технической и питьевой воды.

Ситуация находится на контроле.