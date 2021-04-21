В Башкирию придут затяжные дожди

Дожди, по предварительному прогнозу, придут надолго – осадки будут идти вплоть до майских праздников

Лишь начало апреля порадовало жителей Башкирии теплом и солнечной погодой. На этой неделе в республику придут затяжные дожди – погода испортится уже в четверг 22 апреля.

По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха ночью составит +4 градуса, а днем всего +7. Ветер будет дуть с севера со скоростью 12 м/с. Весь день будет идти дождь. В пятницу потеплеет до +11 градусов, но дождь только усилится. Такой же характер погоды сохранится на выходных 24 и 25 апреля, а в воскресенье и вовсе пройдет дождь с грозой.

Дожди, по предварительному прогнозу, придут надолго – осадки будут идти вплоть до майских праздников. А самое большое количество выпадет во вторник 27 апреля.