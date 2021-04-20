Власти Башкирии выкупят «Дом Соловьевых» за 52,6 миллионов рублей, чтобы создать музей

ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. https://vk.com/oldufa

Власти Башкирии планируют выкупить объект культурного наследия «Дом Соловьевых» за 56,2 миллиона рублей у «Башгражданстроя», чтобы создать там музей имени Валериана Альбанова. Отметим, что объект отреставрирован и находится по адресу Свердлова, 88 в Уфе. Об этом сообщает «РБК Уфа».

Власти планируют осуществить покупку двумя платежами в течение двух лет. Первый платеж – 22,6 млн рублей внесут в этом году, остальные 30 млн – в 2022.

Новый музей будет носить имя уроженца Уфы Валериана Альбанова – легендарного исследователя Арктики. В музее также с использованием визуальных средств представят историю участия других выходцев республики в освоении Севера.