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Общество20 апреля 2021 18:34

Власти Башкирии выкупят «Дом Соловьевых» за 52,6 миллионов рублей, чтобы создать музей

Объект культурного наследия находится в доме 88 по улице Свердлова
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. https://vk.com/oldufa

ФОТО: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии. https://vk.com/oldufa

Власти Башкирии планируют выкупить объект культурного наследия «Дом Соловьевых» за 56,2 миллиона рублей у «Башгражданстроя», чтобы создать там музей имени Валериана Альбанова. Отметим, что объект отреставрирован и находится по адресу Свердлова, 88 в Уфе. Об этом сообщает «РБК Уфа».

Власти планируют осуществить покупку двумя платежами в течение двух лет. Первый платеж – 22,6 млн рублей внесут в этом году, остальные 30 млн – в 2022.

Новый музей будет носить имя уроженца Уфы Валериана Альбанова – легендарного исследователя Арктики. В музее также с использованием визуальных средств представят историю участия других выходцев республики в освоении Севера.