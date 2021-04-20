По требованию прокуратуры в Уфе запретили работу частного пансионата

Прокурор обратился в суд с требованием запретить работу пансионата

В Уфе запретили работу частного пансионата «Надежные руки». По решению суда учреждение не может осуществлять свою деятельность, пока не будут устранены нарушения, выявленные прокуратурой.

Как пояснили в надзорном ведомстве, житель башкирской столицы арендовал двухэтажный коттедж в Затоне и организовал там пансионат по уходу за престарелыми и инвалидами. Во время прокурорской проверки выяснилось, что помещение учреждения не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства.

По двум выявленным нарушениям прокурор возбудил административные дела, а также обратился в суд с требованием запретить деятельность пансионата. Суд признал предъявленные аргументы обоснованными и удовлетворил заявление. Постояльцев дома престарелых переселили к родственникам.