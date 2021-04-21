Буйный житель Башкирии распылил на полицейского «перцовку» и пытался украсть у него табельный пистолет

Семь лет колонии строгого режима назначили мужчине за нападение на полицейского

27-летнего жителя Калтасинского района Башкирии приговорили к семи годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Инцидент произошел в июле 2020 года в селе Краснохолмский. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– Обвиняемый пришел в участковый пункт полиции и стал выражать несогласие по факту взыскания с него морального вреда за оскорбление сотрудника внутренних дел, – передали в надзорном ведомстве.

Во время конфликта с полицейским молодой человек распылил перцовый баллончик, а потом стал бить сотрудника по голове и пытаться вынуть из его кобуры табельный пистолет. Участковому пришлось несколько раз выстрелить в воздух, после чего буйный гражданин был задержан.

Мужчина, ранее уже судимый за оскорбление полицейского и причинение тяжкого вреда здоровью односельчанину, признал вину в преступлении.