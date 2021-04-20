Участок трассы М-7 в Башкирии будут закрывать в течение двух дней

Участок трассы будут закрывать трижды в день по полчаса

На участке трассы М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии 21 и 22 апреля на короткое время будет перекрываться движение транспорта. Ограничения запланированы на отрезке с 1242+720 по 1242+942 км автодороги, рядом находятся деревни Салпарово и Куккуяново. Причина перекрытия – монтаж балок пролетного строения на путепроводе через автодорогу, передали в МЧС.

21 и 22 апреля отрезок трассы будет перекрываться по следующему графику: с 10:00 до 10:30, с 13:00 до 13:30, с 15:00 до 15:30. Чтобы объехать этот участок и вернуться на М-7, придется воспользоваться объездной дорогой.