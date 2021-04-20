В Башкирии спустя три месяца нашли труп пропавшего молодого вахтовика

У мужчины остались жена и дети. Фото: соцсети

В Стерлитамаке прекращены поиски 35-летнего Юрия Половкина, пропавшего 3 месяца назад. Печальную новость сообщили волонтеры спасательно-поискового отряда «Отклик» - мужчину нашли мертвым. Где именно было обнаружено тело и что стало причиной смерти – несчастный случай или криминал – поисковики не стали разглашать подробностей. По некоторым данным, молодой мужчина заблудился и скончался от переохлаждения, сейчас его тело отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, Юрий Половкин пропал еще 13 января, когда вышел из дома и не вернулся. Его брат обращался за помощью в поисках к волонтерам и в полицию, а также к астрологам и экстрасенсам. Как оказалось, Юрий иногда и раньше пропадал, особенно, когда выпивал, но всегда возвращался домой целым и невредимым.

Мужчина работал вахтой на Севере и как раз должен был отправляться на очередную вахту, поскольку нужно было расплатиться с многочисленными кредитами. У Юрия остались жена и маленькие дети.